Il Crotone a Maxi Lopez: «Prendiamo le distanze da certe dichiarazioni»

Il Crotone risponde prontamente alle pesanti parole di Maxi Lopez, suo tesserato, anche nei confronti di Lotito

Dopo le dure parole di Maxi Lopez e il suo attacco al Presidente Lotito (QUI IL SUO INTERVENTO) è prontamente arrivata la risposta del Crotone, club del giocatore, che si è dissociato con un comunicato:

«Il Football Club Crotone intende prendere le distanze dalle dichiarazioni del suo tesserato Maxi Lopez, rilasciate ieri sera ad una televisione argentina e riprese da diverse fonti anche nazionali. Il club evidenzia come il calciatore abbia parlato con leggerezza, certamente eccessiva, così una battuta – comunque infelice – grazie alla cassa di risonanza dei social network si è diffusa in tempi brevissimi. La società, con in testa il Presidente Gianni Vrenna ed il Direttore Generale Raffaele Vrenna, da sempre in ottimi rapporti con i vertici istituzionali e profondamente rispettosa del loro lavoro e delle loro decisioni, pur riconoscendo la buona fede dell’attaccante, si dissocia e comunica che nelle prossime ore valuterà eventuali provvedimenti».