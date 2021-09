Critiche a Immobile, Acerbi: «Un leone non si preoccupa delle pecore»

Ciro Immobile è oggetto di molte critiche per le sue prestazioni in Nazionale. Dopo Luis Alberto, anche Acerbi interviene in sua difesa.

Tante, troppe critiche. Ciro Immobile in questi giorni è contestato il rendimento in Nazionale mentre i suoi numeri con i biancocelesti passano in secondo piano. Dopo Luis Alberto, anche Francesco Acerbi si è schierato dalla sua parte.

Il difensore biancoceleste ha pubblicato tra le storie del suo profilo Instagram una foto che lo ritrae stretto in un abbraccio insieme al capitano della Lazio, con allegato questo commento : «Un leone non si preoccupa delle pecore».