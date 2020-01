Cosmi fa un passo indietro: «Mi pento di quel ‘Forza Roma’ contro i laziali»

Serse Cosmi, attualmente allenatore del Perugia, è tornato a parlare di un episodio accaduto anni fa contro la Lazio

Massimo Oddo cede la panchina del Perugia a Serse Cosmi. Una nuova opportunità per ricominciare, un inizio che riparte dalla stessa piazza che lo ha reso un personaggio dentro a fuori al campo. In un’intervista a La Repubblica, il tecnico degli umbri ha fatto una sorta di bilancio tornando a parlare anche dei tanti errori commessi in carriera, come quel «Forza Roma» urlato con rabbia ai tifosi biancocelesti, durante una gara contro la Lazio.

Ha ammesso: «Altra cosa che non rifarei, infantile. Anche perché i tifosi della curva laziale, gli Irriducibili, mi hanno sempre rispettato e incoraggiato».