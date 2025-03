Napoli Milan, prosegue la Corsa Champions dopo la trentesima giornata di Serie A: la situazione della Lazio in classifica dopo i match di oggi

Continua in salita la corsa Champions per la Lazio che, quando scenderà domani in campo, dovrà farlo con la voglia di portare a casa i tre punti per proseguire il proprio cammino verso le prime quattro posizioni di Serie A anche dopo questo Napoli Milan terminato 2-1.

Tuttavia la competizione e la sfida per giungere sino a qui sarà estremamente ardua ed in corsa ci sono molte pretendenti che ambiscono a superare i biancocelesti e a posizionarsi nei vertici del campionato, dopo Inter e Napoli infatti ad oggi c’è l’Atalanta a quota 58, seguita dal Bologna a 56 e dalla Juventus a 54. Seguono infine Roma a 52 con la squadra di Baroni che insegue a -1 con la Fiorentina a parimerito. Poco più staccato il Milan a quota 47 punti. Una corsa al cardiopalma per accedere alla competizione più importante del continente.