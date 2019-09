Correa, Lazio pronta ad offrire all’argentino il rinnovo

La società crede fermamente nelle potenzialità di Correa e per lui è pronto un rinnovo del contratto: ecco le cifre

Non sta vivendo un momento facile il Tucu Correa. L’argentino infatti non riesce a trovare la vai del gol: ne ha segnato solo uno fino ad ora, un gol in 472 minuti di gioco. Eppure le sue potenzialità le ha espresse al meglio nel finale della passata stagione e anche nel ritiro pre campionato quando ha superato anche Ciro Immobile come numero di reti messe a segno.

Come riporta il Corriere dello Sport per la Lazio il Tucu è una delle punte di diamante della squadra e per questo motivo è pronto per lui un rinnovo del contratto con adeguamento dello stipendio a 2 milioni e una clausola rescissoria di 70 milioni.