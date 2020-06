Lazio, Correa punta l’Atalanta e la doppia cifra in campionato

Lazio, ci sarà spazio anche per il Tucu Correa alla ripresa del campionato: la doppia cifra è l’obiettivo primario dell’argentino

Manca sempre meno alla ripresa della Serie A. La Lazio avrà da subito un impegno molto importante con l’Atalanta di Gasperini. Un match molto complicato che sarà cruciale per il cammino dei biancocelesti per la lotta scudetto.

Uno degli assi della manica di mister Inzaghi è sicuramente il Tucu Correa. L’argentino prima dello stop aveva già messo a segno 7 reti, mai aveva raggiunto questa cifra nelle esperienze passate. Come riporta il Corriere dello Stop per il Tucu l’Atalanta è una delle sue vittime preferite: lo scorso anno in Finale di Champions League e quest’anno nella gara dell’Olimpico che di fatto ha cambiato la stagione.