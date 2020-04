Coronavirus, Conte: «Ci stiamo affacciando alla Fase 2»

Il Presidente del Consiglio italiano, intervistato dal Bild, ha spiegato la situazione del paese rispetto all’emergenza Coronavirus

L’Italia sta piano piano reagendo al Coronavirus: i dati recenti lasciano ben sperare per una lenta ma costante ripresa.

Il Premier Conte è stato intervistato a riguardo dal quotidiano tedesco Bild: «L’Italia sta maturando una tale esperienza da aiutare anche altri paesi. Il nostro sistema sanitario, efficiente ed articolato, è stato messo a dura prova dall’emergenza Covid-19. Stiamo per questo creando 68 ospedali ad hoc per il virus evitando cosi anche che il personale medico possa essere esposto al contagio. Presto l’Italia sarà sicura per i turisti. Ci stiamo affacciando alla Fase 2: dovremo regolamentare in modo assolutamente diverso la nostra vita sociale ed economica, convivere con il coronavirus. Questo fino al vaccino che non arriverà prima di un certo numeri di mesi. Non vedo l’ora di ricevere in Italia turisti provenienti dalla Germania o dall’Europa. Sono i benvenuti e confido che l’Italia sarà presto per l’appunto il posto più sicuro dove spostarsi. Mi aspetto a questo punto che tutti i Paesi adottino le nostre rigorose misure”. Aspetto economico e intesa dell’Eurogruppo: “Chiedo un ammorbidimento delle regole di bilancio, altrimenti l’Italia dovrà fare a meno dell’Europa e ognuno farà per sé. Non si può stare tutti con le mani incrociate per poi infine dire: l’operazione è riuscita ma il paziente Europa è morto. Non possiamo perdere in competitività e arretrare dinanzi a Cina e USA che hanno messo a disposizione il 13% del loro Pil. Abbiamo bisogno degli Eurobond per non perdere questa competitività».