Coreografia della Roma non mostrata da DAZN nel derby con la Lazio: ecco la spiegazione. I dettagli

Come riporta il Corriere dello Sport, è scoppiata una bufera sui social su Dazn, durante il derby con la Lazio, infatti, non è stata mostrata la coreografia della Roma e in tanti tifosi a casa lo hanno notato. Anche i semplici appassionati, che avrebbero voluto vedere tutto lo spettacolo del derby. “Non è possibile, ci chiedete soldi e poi fate vedere le cose a metà“, uno dei tanti messaggi.

Migliaia i commenti di questo tipo, su Twitter e Facebook, soprattutto. Anche se va chiarito che la produzione della partita è della Lega, non di Dazn. Al termine della gara è stata Giorgia Rossi, dal campo, a chiarire il motivo: “La coreografia della Roma è stata fatta all’inzio della partita, mentre si stava giocando. Per questo l’abbiamo fatta vedere ora e non prima“. La coreografia del club giallorosso è stata fatta a partita in corso perché, inizialmente, c’è stato qualche problema con il telone principale.