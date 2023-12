Coppa Italia, Lazio-Genoa: la novità per gli abbonati: il dato sui biglietti della gara che si disputerà questa sera

La Lazio stasera scenderà sul campo dell’Olimpico per gli ottavi di finale di Coppa Italia, sfidando il Genoa. Questa gara sarà gratuita perché compresa all’interno dell’abbonamento al campionato 2022-2023.

Come riporta il Corriere dello Sport, si parte dunque dai 30.333 abbonati (in Serie A) per poi aggiungere 4.000 altri tifosi della Lazio che hanno acquistato normalmente il biglietto per la gara di Coppa Italia, di fronte a prezzi ultra popolari. Probabile che il numero sia destinato a salire, soprattutto in prossimità del fischio d’inizio, in programma alle 21.00, con la possibilità di raggiungere quota 37.000 tifosi dell’ultimo turno di campionato.