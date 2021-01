Convocati Parma per la Lazio: tanti assenti, out anche Laurini

Alla vigilia di Parma Lazio, D’Aversa ha diramato la lista dei convocati: tanti assenti tra cui anche Laurini

Tanti assenti per D’Aversa per Parma Lazio. Ecco la lista dei convocati dei crociati per la sfida.

«Portieri: Colombi, Rinaldi, Sepe;

Difensori: B. Alves, Balogh, Busi, Osorio, Pezzella, Ricci, Valenti;

Centrocampisti: Brugman, Dezi, Camara, Cyprien, Hernani Jr, Kurtic, Sohm;

Attaccanti: Brunetta, Cornelius, Gervinho, Inglese, Mihaila, Sprocati

Vincent Laurini non fa parte dell’elenco dei convocati a causa di una lesione della giunzione miotendinea del retto femorale sinistro subìta durante l’allenamento di ieri. Il calciatore ha già iniziato le terapie del caso».