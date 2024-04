Convocati Lazio per il Genoa, le scelte di Tudor: quattro assenti, la decisione su Luis Alberto. La lista diramata dal tecnico

Il tecnico della Lazio Igor Tudor ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi contro il Genoa (ore 18:30) allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. Out per infortunio: Immobile, Zaccagni, Guendouzi, Provedel.

Portieri: Mandas, Renzetti, Sepe;

Difensori: Casale, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini, Romagnoli;

Centrocampisti: Cataldi, Kamada, Luis Alberto, Rovella, Vecino;

Attaccanti: Castellanos, Felipe Anderson, Isaksen, Pedro.