Convocati Lazio per l’AZ: la decisione su Casale. Ecco i convocati di Maurizio Sarri per la sfida di Conference di stasera

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio rende noti i convocati di Sarri per la sfida di stasera con l’AZ Alkmaar che si disputerà allo stadio Olimpico. Tra i convocati anche Casale in dubbio fino a ieri per infortunio. Di seguito il tweet della società: