Contatti continui per Callejon. L’operazione resta difficile

Contatti fittissimi in queste ore per portare in biancoceleste Callejon.

Claudio Lotito vorrebbe portare alla Lazio Jose Maria Callejon. In queste ore sono frequenti i contatti con l’entourage del calciatore, che chiederebbe un biennale da tre milioni a stagione. Diversa la proposta della Lazio: triennale da 2,2 all’anno: in pratica i capitolini garantirebbero all’ex Napoli una cifra pari e superiore a quella richiesta dall’esterno, ma spalmandola su un anno in più. Il calciatore, che preferirebbe tornare in Spagna, riflette.