Conferenza stampa pre-partita Allegri: «La Lazio è molto tecnica, in contropiede sono abili». Le parole del tecnico della Juve

Torna in campo la Juve dopo la sosta per le Nazionali. Arriva la Lazio di Maurizio Sarri, nel primo big match della stagione. Le parole di Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match:

COME STA LA SQUADRA MENTALMENTE E POGBA – «Siamo abbastanza ferrati, siamo sereni. Per quanto riguarda quello che è successo a Pogba, sono dispiaciuto della situazione ma non posso aggiungere, non ho altro da aggiungere perché c’è un procedimento in corso. Ci sono delle persone coinvolte, è giusto aspettare la fine del procedimento».

CROCEVIA CONTRO LA LAZIO – «Non è un crocevia, la Lazio è una diretta concorrente per arrivare tra le prime 4, che è il nostro obiettivo finale della stagione. L’obiettivo principale è tornare a giocare la Champions l’anno prossimo. Il campionato è lungo, bisogna avere la forza di giocare, prepararsi di partita in partita. Ci saranno momenti più o meno difficili, ma il nostro obiettivo sarà l’ultima partita di campionato dove lì dovremo essere tra le prime 4».

LAZIO – «Ha molta tecnica, Luis Alberto, Immobile, Zaccagni, Felipe Anderson, Pedro, Cataldi, sono tecnici, veloci. Bisogna stare attenti, in contropiede sono abili. Gli scontri diretti sono equilibrati, bisognerà portare gli episodi dalla nostra parte».

