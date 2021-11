Conferenza stampa Mancini, il ct dell’Italia analizza alla vigilia la sfida contro l’Irlanda del Nord. Ecco le sue parole

In conferenza stampa, Roberto Mancini ha così analizzato Irlanda del Nord-Italia di domani.

SITUAZIONE – «I cattivi pensieri sono le cose gravi. Questa è una partita di calcio, una partita importante in cui dovremo cercare di fare la nostra gara. Non sarà semplice perché loro hanno sempre concesso poco a chiunque sia venuto su questo campo. Dobbiamo essere veloci nel gioco e tenere la palla a terra, cose che stiamo ripetendo ormai da tre anni. Sappiamo che durante il percorso ci sono dei momenti difficili e a noi stanno capitando solo ora. Domani è un momento delicato ma i ragazzi non devono dimenticare quello che abbiamo fatto fino a questo momento».

TIFARE BULGARIA – «Noi dobbiamo vincere ma siamo sicuri che tutte le squadre daranno il massimo, sia la Bulgaria che l’Irlanda. La Nazionale ha sempre pressione, domani ce ne sarà un po’ di più del solito».

SEGNARE TANTO – «Non è questione di fare tanti gol. Se loro non hanno ancora concesso una rete qua ci sarà un motivo. Noi pensiamo a vincere, se poi segneremo tanto allora meglio».

SVIZZERA – «Con la Svizzera abbiamo sofferto dopo il loro gol, ma poi ci è mancata solo la vittoria. Nell’eventualità che domani vada male abbiamo un esame di riparazione a marzo. Ma vogliamo passare già a partire da domani».

BARELLA E TONALI – «Domattina valutiamo le condizioni di tutti i ragazzi. Barella è recuperato, Tonali è entrato bene venerdì ed è in un momento di ottima forma, quindi potrebbe giocare da subito».