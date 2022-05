Firoentina, Italiano: «Gol Acerbi? Non ne voglio parlare. Credo nella buona fede»

La Fiorentina affronterà la Roma, oggi Vincenzo Italiano ha parlato del momento della squadra viola in vista del match

Le parole di Vincenzo Italiano in conferenza stampa in vista del match di lunedì sera tra Fiorentina e Roma:

PERIODO DIFFICILE – «Dobbiamo cercare di ripartire e reagire, siamo reduci da un periodo negativo. Siamo cresciuti dal punto di vista della prestazione a Milano, ma nelle ultime tre partite dobbiamo raccogliere punti e fare qualcosa di diverso».

GOAL ACERBI A LA SPEZIA – «Sinceramente non voglio parlarne. Nell’arco di un campionato può succedere di tutto, spero sempre nella buona fede di tutti».

MOURINHO – «Vincente. Quello che ha fatto lui in carriera è grandioso, continua ancora in piazza non facile a dimostrare il suo valore. Ha portato la Roma in finale, è un grande e vincente. L’ho ringraziato per le sue belle parole rivolte alla Fiorentina, gli faccio un grosso in bocca al lupo per la finale di Conference»