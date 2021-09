Prima il Torino, poi la Roma: una settimana importante aspetta la Lazio. A Formello, mister Sarri ha iniziato la preparazione

Settimana importante per la Lazio. Dopo il pari amaro contro il Cagliari, ad aspettare la squadra di Sarri c’è il doppio confonto con Torino e Roma: la squadra di Juric è attualmente una delle formazioni più in forma del campionato, mentre il derby della Capitale è l’appuntamento più atteso della stagione.

Dopo la giornata di relax concessa alla squadra, il mister ha diretto il primo allenamento della settimana. Prima la canonica fase atletica, poi un’ampia parentesi tattica: i nuovi meccanismi non sono ancora assimilati e il Comandante sa che solo lavorando potrà insegnare la sua filosofia di gioco. Ad aiutarlo, in campo, ci saranno come al solito i suoi discepoli: non solo Reina e Pedro, ma anche Hysaj che lo ha seguito dall’Empoli al Napoli ed ora alla Lazio.