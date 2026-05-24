Conferenza stampa Furlanetto: «Sarri mi ha insegnato tanto. Le mie emozioni sono difficili da raccontare»

Conferenza stampa Furlanetto: l’estremo difensore della Lazio interviene dopo la sfida con il Pisa: le considerazioni sul portiere biancoceleste

Alessio Furlanetto, estremo difensore della Lazio, ha detto la sua in conferenza stampa nel post partita del match della 38esima giornata del campionato di Serie A 2025-2026 contro il Pisa. Le sue parole:

LA CONFERENZA STAMPA DI FURLANETTO

CONDIZIONI – «Le mie condizioni? State tranquilli, era solo un po’ di paura sul ginocchio a cui ho subito un trauma. Tutto ok. Le mie emozioni sono difficili da raccontare, è stata una settimana con un’altalena di emozioni, soprattutto con il derby prima. Non è stato facile, ma è stato incredibile. Essere in uno stadio pieno di tifosi che ti supportano sarebbe stata un’altra grande emozione, ma ero talmente concentrato sulla partita che ho fatto fatica a guardare l’ambiente».

SARRI – «Sarri? Il mister ti lascia per forza dentro qualcosa, lo ricorderò per tutta la vita perché mi ha insegnato tanto e mi ha dato l’opportunità di giocare. Ha un grandissimo carisma ed è una persona importante».

PEDRO – «Pedro? Per me è stato un onore giocare con lui. Oltre al giocatore fenomenale, è una persona splendida e speciale. Racconterò ai miei figli di aver giocato con lui. Da piccolo lo vedevo in tv, vivere con lui è stato indescrivibile».

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