Condò: «Turnover? Lo hanno fatto tutti tranne la Lazio»

Il giornalista Paolo Condò, sulle pagine de La Repubblica, ha analizzato i temi dell’ultima giornata di Serie A: tra questi anche il turnover effettuato dalle big.

L’ANALISI – «Il computer che stila il calendario è istruito affinché le partite di metà settimana non siano mai scontri diretti, e dunque i punti perduti grondano rimpianti. Uno di questi potrebbe essere l’eccesso di turnover: tranne la Lazio, le altre hanno fatto ampio ricorso alla panchina, salvo immettere i pezzi grossi via via che cresceva l’ansia da trappolone. Sul tema la pensiamo come Allegri: dopo sole 3 partite non esiste l’esigenza fisica di cambiare mezza squadra. Semmai esiste quella ‘politica’, maglie da titolare da elargire alle riserve – parola scomparsa dal lessico calcistico: oggi chi non gioca ‘parte dalla panchina’ – per non perderle psicologicamente. Non proprio un discorso da professionisti, ma è probabile che sulla scelta delle formazioni abbia inciso il SuperSabato in arrivo».