Conceiçao a Mihajlovic: «Mi emoziono per la persona che sei!»

Tramite una diretta Instagram sui canali ufficiali del Porto, il tecnico dei Dragoes Conceiçao si è commosso parlando con Mihajlovic

Momenti emozionanti, quelli vissuti durante una diretta tra il tecnico del Porto Sergio Conceiçao ed il suo amico, ora allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic:

«Ciao Sinisa, che piacere rivederti amico mio! Non hai neanche un capello bianco!». «Mi sono preparato bene per questa intervista. Ho rifiutato tante richieste per partecipare a queste dirette, ma quando mi hai chiamato tu ho subito detto di sì», la risposta del tecnico del Bologna Mihajlovic.

Poi, visibilmente commosso nel parlare con il suo amico di vecchia data, Conceiçao ha aggiunto: «Mi emoziono per la tua forza, la tua voglia, per la persona che sei. Non me ne frega niente di quello che hai conquistato e di quello che conquisterai in futuro. Io avevo 22 anni quando ci siamo conosciuti e ti voglio un bene dell’anima. Ti auguro tutto il bene del mondo, così come lo auguro ai miei figli. Parlare con te ora è una delle cose più belle che mi siano successe negli ultimi due o tre anni. La vita continua a metterti davanti ostacoli pericolosi, ma tu li superi sempre».