Colpani Lazio, il possibile colpo si ALLONTANA? Le parole di Galliani non lasciano DUBBI

Colpani-Lazio, il possibile colpo a centrocampo si allontana? Le parole di Adriano Galliani non lasciano dubbi

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Adriano Galliani ha parlato così di Colpani, accostato anche al calciomercato Lazio:

PAROLE – «Non dico né che si muoverà né che non si muoverà. Faccio mercato da 50 anni, quello che non capita in un mese, succede in un minuto. Ho preso Luca Marrone alle 20.00 e 45secondi dell’ultimo giorno di mercato e fu decisivo con un gol nella finale playoff. Izzo è arrivato alle 19.58 dell’ultimo giorno di trattative e si è comportato benissimo. Posso dire che per Colpani non c’è nessuna trattativa in corso, poi cosa succederà non lo so. Conosco Nesta da più di dieci anni, la stima e l’affetto hanno avuto un loro peso ma sono stati secondari. Il primo motivo, ripeto, è stato tecnico. Sono stati bravi François Modesto e Michele Franco, riferimenti dell’area tecnica, oltre ai nostri match analyst: mi hanno proposto degli studi approfonditissimi. Scegliere a quel punto è stato ancora più facile».