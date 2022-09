Focus On Football Medicine, Lotito «Questo è il futuro, spero che..»

Claudio Lotito, presidente della Lazio, è intervenuto al Focus On Football Medicine: le sue dichiarazioni complete

Durante il convegno “Focus on Football Medicine” è intervenuto anche il presidente della Lazio Claudio Lotito. Le sue dichiarazioni:

«Porgo un saluto caloroso e un benvenuto a tutti i partecipanti al Convegno “Focus on Football Medicine” che costituisce un punto di partenza per creare sinergie e poter individuare un percorso comune verso la prevenzione e la riabilitazione dei nostri atleti. So che ieri avete visitato il nostro Lab, spero sia stato di vostro gradimento a livello organizzativo e tecnico. Mi auguro possa rappresentare uno spunto per ulteriori miglioramenti. Purtroppo non posso essere presente, ma sono presenti mio figlio, mia moglie e i rappresentanti della nostra Società che sapranno nel migliore dei modi far sì che questo convegno divenga un punto di riferimento per il futuro».