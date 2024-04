Clamoroso, rissa sfiorata in Senato tra Lotito e l’avvocato Giulia Buongiorno: il motivo

Lotito, clamorosa rissa avvenuta in Senato tra il presidente della Lazio e l’avvocato Buongiorno: ecco il motivo

Bruttissima scena è quella che è avvenuta in Senato che ha visto protagonisti il presidente della Lazio Lotito nonché senatore di Forza Italia e l’avvocato Giulia Buongiorno durante i lavori delle commissioni Giustizia e Finanze. Secondo quanto riporta la Repubblica, il motivo che ha spinto il numero uno biancoceleste a perdere le staffe è stato a causa di alcuni emendamenti alla riforma tributaria da lui proposti ma non recepiti, neppure dai colleghi di maggioranza.

Per questa ragione essendo rimasto in minoranza, Lotito si è scagliato contro l’avvocato e Garavaglia con la Buongiorno che per difendersi ha inveito contro il senatore rimanendo allo stesso tempo sconvolta della rabbia di Lotito.