Immobile a secco da 360 minuti: senza i suoi gol, la Lazio non vince

Ciro Immobile è ormai a secco di goal da ben 360 minuti in Serie A, un dato che inizia a preoccupare i tifosi biancocelesti

Il bomber napoletano sta iniziando a far preoccupare i suoi tifosi. Con il rigore sbagliato in casa del Bologna, l’astinenza dal goal ha raggiunto i 360 minuti.

Quando Immobile non segna, la Lazio non vince. Statisticamente è un dato pressochè certo, e per mister Inzaghi non si tratta di una buona notizia. L’errore dal dischetto dell’attaccante laziale non ha permesso ai suoi compagni di indirizzare la partita in discesa. E da qui è nata la sconfitta che ora complica il piazzamento in Champions League.