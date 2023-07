Graziani ricorda Vincenzo D’Amico: le sue parole

Ciccio Graziani, ex attaccante, ha ricordato la figura di Vincenzo D’Amico, scomparso domenica all’età di 68 anni

Intervistato dal Corriere della Sera, Ciccio Graziani ha ricordato l’ex Lazio Vincenzo D’Amico, scomparso domenica scorsa:

«Ho perso un fratello, lo avevo sentito telefonicamente venti giorni fa. Noi facevamo una trasmissione in radio insieme, poi lui aveva interrotto per la sua malattia ma mi aveva detto che era pronto per cominciare una nuova stagione. Ci scherzavamo, quando giocava la Roma in coppa gli dicevo che doveva fare il tifo per i giallorossi e lui mi rispondeva: “Ciccio non ce la faccio, è più forte di me”. Ma non è un anti romanista. Poteva vincere tre Palloni d’Oro».