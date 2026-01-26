Calciomercato
Mandas al Bournemouth: visite mediche in programma, trasferimento in prestito con opzione di acquisto
Il futuro di Christos Mandas sembra essere ormai deciso. Il portiere greco della Lazio è atteso in Inghilterra per sottoporsi alle visite mediche con il Bournemouth, come riportato da Nico Schira su X. Il club della Premier League ha raggiunto un accordo con i biancocelesti per il trasferimento del portiere, che arriverà a titolo di prestito con diritto di acquisto fissato a 17 milioni di euro, più 2 milioni di euro come bonus.
Il trasferimento segna una nuova tappa nella carriera di Mandas, che si trasferirà in Inghilterra con un contratto quinquennale, pronto a mettersi alla prova in un campionato di alto livello. La Lazio, pur cedendo il giovane portiere, ha fissato delle condizioni favorevoli per il proprio futuro con l’opzione di riscatto, puntando su un’eventuale valorizzazione del giocatore nel prossimo futuro.
Un affare che sembra soddisfare entrambe le parti: Mandas avrà l’opportunità di crescere in Premier League, mentre la Lazio potrà monitorare il suo sviluppo e incassare una cifra considerevole se il Bournemouth deciderà di esercitare l’opzione di acquisto.
