Vieri ne è certo: «Sarri sa allenare e tira fuori i giocatori. Su Lotito dico...»

Christian Vieri, ex attaccante della Lazio, ha commentato la vittoria dei biancocelesti sul campo del Napoli: le sue dichiarazioni

Intervenuto alla Bobo Tv, Christian Vieri ha dichiarato:

L’anno scorso senza Milinkovic e Luis Alberto seconda non ci arrivava, ma Sarri sa allenare. L’anno scorso arrivarono secondi, senza prendere mai gol e con Immobile fuori due mesi. Questo bisogna dirlo e bisogna ricordarlo. Lotito? Non va a prendere Lukaku, lui va sul sodo e fa quel che deve fare. Champions? Magari non vinceranno una partita, ma almeno ti prepari per giocarla. Sti cazzi. La Lazio poteva avere 9 punti, faranno il loro campionato. Sarri farà il suo campionato, lo conosciamo. I giocatori li tira fuori