Chiesa Lazio, ecco quanto vorrebbe il giocatore: sullo sfondo Roma e Premier. Le ultime sul futuro del giocatore

Federico Chiesa è in uscita dalla Juventus, ha parlato con i bianconeri ma ha chiesto 8 milioni di ingaggio annuali per prolungare l’avventura, che gli hanno detto di no. La stessa cifra, secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, è stata chiesta anche alle altre squadre che hanno bussato alla porta del calciatore.

Anche la Lazio nei giorni scorsi ha effettuato un sondaggio, ma le richieste di Chiesa hanno di fatto chiuso sul nascere qualsiasi possibile ipotesi. Premier, Inter e Roma restano sullo sfondo per il giocatore.