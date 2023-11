Chiellini: «Immobile criticato ingiustamente, lui fa 30 gol a stagione. E sono convinto che quest’anno…»

Chiellini, il difensore ha rilasciato alcune dichiarazioni sul bomber biancoceleste difendendo quest’ultimo

Ai microfoni di Sky Sport ha parlato Giorgio Chiellini, il quale ha espresso il suo parere su Immobile esprimendo il suo parere sul protagonista del match con il Feyenoord

PAROLE – Sono felicissimo per lui, è un gol importante e decisivo per Immobile e la Lazio. Con il Celtic possono già passare e giocano in casa. Ciro è stato criticato ingiustamente, ma lui ha abituato a fare 30 gol a stagione. Appena ha qualche problemino fisico ne risente. Io sono convinto tornerà a fare bene, deve mantenere la fiducia in se stesso anche quando il gol non arriva.