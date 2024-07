Cherki Lazio, il colpo è POSSIBILE! Cifre e DETTAGLI, spuntano le RICHIESTE: può arrivare così

Cherki-Lazio, il colpo è possibile: spuntano le richieste del Lione per concedere il via libera al trasferimento. Tutti i dettagli

Come riportato dal Corriere dello Sport, uno dei nomi sul taccuino del calciomercato Lazio per la prossima stagione è quello di Cherki del Lione. Il calciatore piace per le caratteristiche tecniche, trequartista e ala, e per il contratto in scadenza nel 2025 che lo rende appetibile anche economicamente.

La valutazione è di 20 milioni di euro mentre il ragazzo, tramite il suo entourage, ha chiesto a Lotito e Fabiani un contratto quadriennale da 2.5 milioni di euro a stagione, bonus inclusi.