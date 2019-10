Celtic, le raccomandazioni del Ministero degli Esteri per i tifosi

Il Ministero degli Esteri scozzese ha avvisato i tifosi del Celtic in vista della trasferta romana la prossima settimana

Sarà allerta massima a Roma la prossima settimana. In occasione del match tra Lazio e Celtic saranno circa 9.000 i tifosi che arriveranno nella Capitale. Il Ministero degli Esteri scozzese ha raccomandato ai supporters di non andare in giro per Roma con i colori del club.

Anche mister Lennon ha detto la sua in conferenza stampa: «Stiamo parlando di calcio che è pur sempre un gioco, l’attenzione deve rimanere su questo. Spero solo che i nostri fan vadano, si divertano e tornino a casa sani e salvi. Simone Inzaghi ci ha fatto molti complimenti per l’esperienza che ha avuto al Celtic Park, anche per la qualità del gioco della nostra squadra».