Cataldi: «Che responsabilità, non ho dormito per giorni! Al fischio finale ho pianto»

Cataldi ha parlato nel post partita di Roma-Lazio. Queste le dichiarazioni del giocatore della Lazio ai microfoni del canale ufficiale:

NERVOSISMO – «La partita è stata la cosa più facile per me. Dopo la Salernitana e il giallo di Sergio io non ho pensato altro che a questa gara, so che è una cosa brutta perchè in mezzo c’era una partita importante. Dopo l’Olanda non riuscivo a dormire, mi alzavo presto, mangiavo poco. Faccio questa partita da quando ho 12/13 anni, il pre è stato complicato».

GARA – «Buona partita contro una squadra che gioca partite sporche. Abbiamo stravinto partite dominate, ma qui abbiamo vinto con la voglia, ci tenevano bassi negli ultimi minuti, è stato difficile. Abbiamo vinto un derby da derby. Appena ha fischiato Orsato mi sono messo a piangere, è stato molto stressante, sono sincero non ho mai vissuto un pre così. Una responsabilità grossa, spero di aver fatto vedere che i sogni sono realizzabili e sono belli».

AMBIENTE – «Io non ho visto la squadra nervosa, lo ero io. I nuovi hanno capito subito cos’è questa partita: si sente l’aria da Formello, la città è diversa. Sono i pro e i contro di vivere questa partita anche da tifoso».