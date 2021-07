Cataldi, che bolide in allenamento! Gol ed esultanza del giocatore VIDEO

Super gol di Cataldi in allenamento! Danilo è uno dei tiratori scelti della Lazio, oggi lo ha ricordato anche a Pepe Reina…

Cataldi è uno dei tiratori della Lazio e le sue qualità di cecchino le ha già mostrate in partite di cartello (per maggiori informazioni, chiedere a Roma e Juventus). Nonostante non sia un titolare inamovibile, impegno ed entusiasmo non mancano mai: anche in questo ritiro, Danilo si è presentato con l’intenzione di convincere mister Sarri e mettersi in mostra.

E quale modo migliore per farlo, se non calciando un missile terra-aria per bucare la porta di Reina? L’esultanza, poi, è tutta da ridere: corsa sfrenata e braccia al cielo. Cataldi c’è e vuole farlo vedere a tutti!