Castrovilli Verona, nuovi sondaggi per il centrocampista della Lazio. Ma lo seguono anche altri due club di Serie A

Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, il Verona avrebbe fatto un altro sondaggio per Gaetano Castrovilli della Lazio, ma ci sarebbero anche altri due club di Serie A interessati al giocatore capitolino. Il club biancoceleste sta lavorando anche sul mercato in uscita vedremo se ci saranno sviluppi in tal senso.