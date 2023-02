Lazio Women, Castiello: «La fascia di capitano grande responsabilità, ecco il nostro punto di forza»

Antonietta Castiello, capitano della Lazio Women, ha parlato in vista della sfida contro la Ternana Women: le sue dichiarazioni

Intervistata da Tuttocalciofemminile.com, Antonietta Castiello, capitano della Lazio Women, ha parlato così in vista della sfida contro la Ternana Women:

PUNTO DI FORZA – «Il punto di forza della Lazio è la tenuta fisica. Arriviamo spesso al novantesimo con ancora tante energie da spendere. La partita più bella? Non credo di poterne scegliere solo una. Siamo una squadra che non molla mai, quindi fino all’ultimo possiamo dire la nostra anche se partiamo male, come avvenuto a Brescia in trasferta. Rimontare due volte e partendo da un parziale di doppio svantaggio, penso sia la dimostrazione del nostro carattere. Al di là di tutto, comunque, approcciare bene la partita è fondamentale.Vestire la maglia della Lazio ti fa sentire parte di una grande società con una storia che appartiene a un numero ristretto di club. È molto importante avere alle spalle una società di questo tipo, capace di creare nell’animo delle calciatrici l’esigenza di dare sempre il massimo per onorare la maglia».

CATINI – «Diciamo che ogni allenatore ha le proprie caratteristiche e può insegnarti qualcosa. La caratteristica principale del mister credo sia quella di saper trasmettere allo spogliatoio la consapevolezza della nostra forza, oltre alla calma e alla serenità nei periodi più complicati».

ATTACCO – «Tutte le nostre attaccanti sono veramente forti, ovviamente se giochiamo il loro potenziale cresce ancora di più. Moraca? È senza dubbio un acquisto importante. Ha portato qualità, ordine e intelligenza con e senza palla. Ci può dare tanto».

SERIE B – «La Serie B è cambiata tanto. Ci sono molte squadre competitive che hanno sempre voglia di vincere. Credo non sia un caso che siamo tutte lì. Vorrei rimanere nel mondo del calcio il più a lungo possibile inseguendo un numero sempre crescente di obiettivi».

CONCORRENTI – «Il Napoli è molto determinato, mentre la Ternana ha una rosa composta da tante calciatrici giovani e grintose, con tanta voglia di dimostrare il loro valore in ogni partita. Il Cittadella riesce a mostrare un bel gioco a livello collettivo, il Chievo Verona invece è molto forte a livello fisico e può creare problemi a chiunque».

TERNANA WOMEN – «Come ho già detto, il punto di forza della Ternana credo che sia la voglia di dimostrare in ogni sfida che ci sono anche loro in questo campionato. In avanti hanno Spyridonidou che è veramente molto forte. Così come Pacioni».

IDOLI – «Nel calcio maschile attuale penso a Verratti o Barella, nel femminile invece penso a Galli o Cernoia».

FASCIA DI CAPITANO – «È un motivo per continuare a crescere caratterialmente perché sono una persona molto timida e riservata che ama parlare poco. Sotto questo aspetto sono migliorata tanto, sto cercando di aprimi molto di più anche per aiutare al meglio il gruppo. Quando alcune compagne, che mi conoscono da tempo, mi riconoscono questa crescita per me è un motivo di soddisfazione. Sono fortunata ad avere un gruppo come questo che mi accompagna nel mio percorso. La maglia della Lazio? Semplicemente è la mia maglia preferita, quella che vorrei indossare tutti i giorni, anche sporca».

PASSIONI OLTRE IL CALCIO – «Oltre al calcio, nella mia vita ricoprono uno spazio fondamentale l’amore, la famiglia e soprattutto i miei nipoti. Quest’anno, inoltre, ho iniziato il percorso per diventare istruttrice di una Scuola Calcio. Mi piacerebbe seguire questa strada in futuro perché amo giocare con i ragazzi».