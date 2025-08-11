Castellanos Lazio, dal Brasile: «L’argentino vuole il Flamengo». Attesa per l’incontro con Lotito

Castellanos Lazio, il centravanti biancoceleste potrebbe partire. Ecco cosa filtra sul destino del giocatore della squadra di Sarri

Il futuro di Valentín Castellanos in maglia biancoceleste è sempre più incerto. Dal Brasile arrivano voci insistenti secondo cui l’attaccante argentino della Lazio avrebbe espresso la volontà di trasferirsi al Flamengo. A rilanciare l’indiscrezione è il portale BolaVip, che sottolinea come il club carioca, alla ricerca di un centravanti di livello, abbia messo nel mirino proprio il numero 19 della squadra capitolina.

Il Flamengo, nelle scorse settimane, ha incassato i rifiuti di Mehdi Taremi e Lucas Beltrán, due obiettivi che non hanno trovato un accordo per il trasferimento in Brasile. La priorità ora sarebbe diventata proprio Castellanos, reduce da una stagione in cui ha alternato buone prestazioni a momenti meno incisivi.

Secondo le informazioni riportate da BolaVip, il calciatore vedrebbe di buon grado un ritorno in Sudamerica e sarebbe pronto a spingere per concretizzare l’operazione. «L’obiettivo di Castellanos – si legge – è quello di convincere la Lazio a lasciarlo partire già in questa sessione di mercato».

A tal proposito, sarebbe già in programma nei prossimi giorni un incontro tra l’attaccante e il presidente Claudio Lotito. L’argentino, stando alle fonti brasiliane, cercherà di illustrare le proprie motivazioni e di ottenere il via libera per il trasferimento. La posizione della società biancoceleste, tuttavia, non appare ancora chiara: Lotito difficilmente si priverà del giocatore senza un’offerta ritenuta congrua, soprattutto considerando gli impegni della squadra tra Serie A ed Europa League.

Sul piano tecnico, la partenza di Castellanos costringerebbe il club a tornare sul mercato per individuare un’alternativa valida. Nelle ultime settimane sono stati accostati alla Lazio diversi profili, ma senza trattative concrete.

L’eventuale addio del centravanti argentino aprirebbe scenari interessanti sia per il mercato in entrata che per la gestione della rosa di Marco Baroni, che in ritiro ha spesso alternato il Taty e Ciro Immobile al centro dell’attacco.

Per il momento, tutto ruota intorno all’incontro con Lotito: solo dopo quel faccia a faccia si capirà se il futuro di Castellanos sarà ancora a Roma o se il richiamo del Flamengo avrà la meglio.