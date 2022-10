Cassano polemizza: «Migliore prestazione senza Immobile. Un caso?»

Antonio Cassano ha parlato della vittoria della Lazio contro l’Atalanta nel suo format su Instagram. Le sue dichiarazioni

Antonio Cassano, analizzando la vittoria della Lazio contro l’Atalanta in campionato, polemizza e si chiede se è un caso che la migliore prestazione stagionale dei biancocelesti sia arrivata senza Immobile in campo. Le sue parole su Instagram.

PAROLE – «È stato onesto Gasperini che ha detto che la Lazio è stata più forte e ha giocato meglio. I biancocelesti possono essere gli outsider del campionato, lo dissi a inizio anno. Sarri fa un calcio meraviglioso: sono sei partite che non subisce gol. Sarà strano che manca Immobile e la squadra gioca la più bella partita da quando c’è l’allenatore toscano in panchina? Non hanno sbagliato un passaggio, il gioco con palla a terra è di qualità. L’Atalanta è stata una sorpresa fino ad ora, la Lazio sta superando le aspettative».