Casale Lazio, i tempi si allungano. E in difesa...

Casale è sempre un obiettivo in casa Lazio, che vive con l’emergenza difesa in vista di Auronzo. Ma la situazione…

Quello di Nicolò Casale è sempre un nome caldo in casa Lazio. I biancocelesti, come sottolineato da Il Messaggero, hanno gli uomini contati in difesa in vista del ritiro di Auronzo. Al momento solo Patric e Radu sono certi della presenza, con Acerbi, Kamenovic e Hysaj che arriveranno in ritardo causa Nazionali. Lazzari è alle prese con la pubalgia, ma dovrebbe esserci.

I contatti tra Lotito e Setti sarebbero costanti, ma i tempi della trattativa sembrano destinati ad allungarsi, visto anche l’interesse di Roma, Napoli e Monza. Insomma, la sensazione è che possa scatenarsi una vera e propria asta.