Casadei Lazio, vicini a una svolta? Migliorata ancora l’offerta: così il Chelsea può dare il via libera. Ultimissime

Casadei Lazio, vicini a una svolta per il centrocampista? Migliorata l’offerta da fare al Chelsea: tutti i dettagli sull’affare

Ultime novità sul fronte Cesare Casadei, con Alfredo Pedullà che fa così il punto sulla proposta del calciomercato Lazio presentata al Chelsea per avere il centrocampista.

IL COMMENTO – «#Casadei-#Lazio: Oggi c’è stata un’altra conference call con il Chelsea dopo quella dei giorni scorsi. La #Lazio ha proposto 7,5-8 milioni più il 50 per cento da eventuale futura vendita. Fin qui il club biancoceleste non si era spinto oltre il 15-20 per cento. Il Chelsea ha memorizzato e ha dato apertura ma in serata, con il lavoro ai fianchi di #Fabiani che vuole aggiungere un profilo di grande prospettiva, la #Lazio ha migliorato l’offerta: 12 milioni più 25 per cento da eventuale futura vendita. Aspettiamo gli ultimi passaggi perché funziona sempre così, ma siamo molto vicini alla svolta per #Casadei alla #Lazio».