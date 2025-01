Casadei Lazio, la telenovela è ai titoli di coda: manca soltanto l’ok del Chelsea. I dettagli

Casadei Lazio, i biancocelesti hanno migliorato l’offerta e sono fiduciosi sulla buona riuscita dell’affare. Le ultime

Sta per giungere ai titoli di coda la sfida di mercato tra Lazio e Torino per Cesare Casadei. Come riporta Il Messaggero, ieri i biancocelesti aspettavano solo il sì ufficiale del Chelsea, ma una nuova offerta del club granata ha destabilizzato la situazione.

Nel pomeriggio, Lotito è stato costretto ad alzare ancora le commissioni agli agenti ed ora è fiducioso della buona riuscita dell’affare. L’ultima cosa che manca è l’ok da parte dei Blues.