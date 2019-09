Canigiani: «Per Lazio-Genoa vogliamo arrivare a 35.000 spettatori»

Marco Canigiani fa il punto della situazione sui tagliandi venduti in vista della gara di domenica con il Genoa

La Lazio è pronta a scendere di nuovo in campo. Domenica all’Olimpico l’attende il Genoa. Il responsabile marketing biancoceleste Marco Canigiani ha fatto il punto della situazione ai microfoni di Lazio Style Radio.

«Per Lazio-Genoa, ci sono delle condizioni e tariffe vantaggiose, come Curva e Distinti e offerta Under 14. Per domenica le previsioni sono ottime e quindi sarà una giornata piacevole da passare allo stadio. Siamo intorno ai 6.000 biglietti venduti, speriamo di superare i 10.000 per avere una cornice da 35.000 spettatori. Rimane attivo il servizio Bus Insieme che sempre di più sta coinvolgendo i nostri tifosi. Risulta essere anche un momento di aggregazione per i supporter. Altra cosa: mi ha fatto piacere sapere che Bergomi abbia apprezzato le nostre maglie. Tra l’altro la maglia in questione aveva subìto tante critiche quando svelata. In genere tutte le casacche assumono più valore una volta indossate. Siamo vicino all’apertura del negozio, stiamo svolgendo le ultime procedura. Avremo un periodo di apertura prima e una inaugurazione poi».