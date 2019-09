Abbonamenti Lazio, Canigiani: «Disponibilità in tutti i settori». E sull’Europa League…

Il responsabile del marketing Marco Canigiani ha fornito gli ultimi aggiornamenti su abbonamenti in campionato ed Europa League

Pausa campionato e, come promesso, la società ha riaperto la campagna abbonamenti. La conferma arriva da Marco Canigiani, che questa mattina ha risposto in collegamento sulle frequenze di Lazio Style Radio. Ecco le sue parole: «Abbiamo superato la quota dei 19.500 abbonati. La campagna è ripartita con discreti numeri, speriamo di superare i 20.000 andando così a consolidare il dato dello scorso anno, cercando di incrementarlo. I settori sono tutti disponibili. Europa League? Non credo verrà data la possibilità di sottoscrivere un mini abbonamento per la fase a gironi perché le tariffe agevolate sono difficili da programmare. Non si sa mai la terza partita quanto possa essere importante o meno. Sicuramente, però, sono già preventivate importanti agevolazioni. Più di 500 persone domenica hanno utilizzato Bus Insieme. L’iniziativa sta avendo un grande successo, abbiamo riscontrato tanti commenti positivi da parte dei tifosi, c’è un passaparola che inizia ad essere importante. I tifosi che lo hanno provato stimolano gli altri a farlo. Il servizio verrà intensificato e stiamo studiando altri progetti relativi alla mobilità. Più si va avanti, più si acquisiscono informazioni, si fa esperienza e tutto questo ci consente di calibrare meglio il bus sharing».