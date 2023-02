Cancellieri in mixed zone: «Il mio ruolo? Lo decide il mister e mi sto adattando»

Cancellieri, l’ex attaccante della Lazio ha parlato in zona mista al termine della partita pareggiata contro il Cluj

Al termine della partita pareggiata contro il Cluj, che vale comunque la qualificazione per la Lazio ha parlato Cancellieri, il quale si è soffermato sul suo ruolo che gli ha affidato Sarri

PAROLE – Il mister decide il ruolo, io sto provando a fare un ruolo che non è il mio naturale, dove sono cresciuto. Il ruolo lo sto imparando, davanti ho un giocatore fenomenale e sto rubando molto con gli occhi. Comunque per me ogni partita è fondamentale, in qualsiasi ruolo venga messo, per emergere e dare un aiuto alla squadra