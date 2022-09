Cancellieri, con lo Spezia arriva la prova del nove?

Per Cancellieri con lo Spezia potrebbe arrivare la tanto attesa prova del nove? Tutto dipende da Ciro Immobile

La pausa per le Nazionali è stata messa alle spalle e in casa Lazio, a piccoli passi, si procede verso il match con lo Spezia di domenica. Il dubbio è legato a Immobile. L’attaccante potrebbe non farcela. Nel caso, chi giocherà al suo posto?

Come sottolineato dal Corriere dello Sport, con i liguri potrebbe essere l’occasione buona per Cancellieri. Per tutto il ritiro l’ex Verona è stato testato come falso nueve, ma, in questo primo scorcio di stagione, quando è entrato dalla panchina, ha sempre agito come esterno d’attacco. Insomma, l’assenza del numero 17 offrirebbe un’opportunità per testare la sua adattabilità al ruolo. E, in un certo senso, anche per allargare la panchina. Infatti, se il buon Matteo dovesse superare l’esame, consentirebbe a Ciro di riposarsi in più di un’occasione nel tour de force che ci sarà fino a novembre. Insomma, la grande occasione può essere alle porte.