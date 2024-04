Cancellieri esulta: «Il gol per me è stata una vera emozione mi mancava troppo»

Cancellieri, l’ex attaccante biancoceleste rilascia alcune dichiarazioni esternando la sua gioia per il ritorno al gol

Intervistato da La Nazione, Cancellieri esterna la sua gioia per il ritorno al gol con l’Empoli, che ha contribuito alla vittoria di sabato con il Torino

PAROLE – Un’emozione fortissima perché già da un po’ stavo cercando il gol in casa e ci sono riuscito, anche in un momento in cui stavamo pareggiando. Un gol speciale. Sentire i tifosi che urlano il mio cognome e andare sotto la Maratona e vederli esultare è stato diverso