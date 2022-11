Cancellieri brilla e segna con l'Under 21. E ora Sarri...

La doppietta di Cancellieri con l’Under 21 non può essere certo passata inosservata dalle parti di Formello

La doppietta di Cancellieri con l’Under 21 non può essere certo passata inosservata dalle parti di Formello. Non è un caso infatti che la stessa Lazio, via social, si sia complimentata con l’attaccante.

E tra l’altro, come evidenziato da Il Tempo, i due gol sono stati di pregevole fattura, a dimostrare le qualità del biancoceleste. Sicuramente in queste due reti c’è tanto anche del lavoro che il buon Matteo sta facendo con la squadra capitolina. La trasformazione in centravanti è comunque appena iniziata, ma l’ex Verona inizia a sentire meglio la porta. La speranza di tutti, Sarri in primis, è che questi miglioramenti si vedano anche con la maglia della Lazio. La fiducia dell’allenatore c’è, come dimostrano i numeri (19 presenze totali, 5 dall’inizio). Ora è il momento di far parlare il campo.