Calori non ha dubbi : «L’addio di Milinkovic pesa ma la Lazio riuscirà a rinforzarsi»

Calori, l’ex calciatore esprime il suo parere riguardo il calciomercato della Lazio guardando con fiducia al futuro

Intervenuto ai microfoni di Tag24 Calori rilascia alcune dichiarazioni parlando del mercato della Lazio, ecco le sue parole

PAROLE – Questa è una sessione particolare di mercato e non solo per la Lazio. Le offerte dall’Arabia Saudita stanno destabilizzando tutto e tutti. Propongono contratti milionari che nessun altro si può permettere. L’uscita di Milinkovic pesa, non c’è dubbio e per questo la Lazio dovrà fare qualcosa. Io sono sicuro che nel tempo lo farà perché è necessario. C’è solo da capire quanto sarà questo tempo