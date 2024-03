Calciomercato, ritorno in Germania per Kamada? Un club tedesco avrebbe messo nel mirino l’ex Eintracht

Calciomercato, un club tedesco avrebbe messo nel mirino il giocatore giapponese ormai ai margini dei radar di Sarri

Nonostante il calciomercato non sia entrato ancora nel vivo, diversi club si starebbero già muovendo per assicurarsi i calciatori migliori per la prossima stagione. Secondo quanto viene riportato dal sito tedesco gladbachlive.de e da ‘Inside Eintracht FFM’ su Twitter, il Borussia Mönchengladbach avrebbe messo gli occhi su Kamada. L’ex Eintracht ormai finito ai margini della Lazio, vuole rilanciarsi e il sito tedesco spiega che ci sarebbero già stati contatti tra club e entourage del calciatore.