Calciomercato, parte la sessione di gennaio: le date da segnare per tutti i club di Serie A

Gennaio è arrivato e porta con se, oltre il nuovo anno, anche l’inizio di uno dei periodi più caldi dell’inverno calcistico, ovvero l’inizio del calciomercato invernale.

La Lazio e gli altri club di Serie A vedranno aprire le trattative da domani 2 gennaio, fino al 31 dello stesso mese. Occhio ai mercati esteri, con l’Arabia Saudita che avrà lo stesso periodo per riuscire a soffiare altri talenti in giro per l’Europa. Ecco il riepilogo: