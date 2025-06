Calciomercato Lazio, c’è anche un altro club di Serie A su Zinchenko: ecco di chi si tratta, tutti i dettagli

Condividi via email

La Lazio continua a seguire la pista che porta all’esterno Oleksandr Zinchenko, che potrebbe arrivare in Italia in questa sessione di mercato

La Lazio è sempre attiva sul mercato, con la società che è costantemente alla ricerca di un esterno che possa prendere il posto del possibile partente Nuno Tavares.

Uno dei nomi che più piace è quello di Oleksandr Zinchenko, in forza all’Arsenal ma che potrebbe anche lasciare in questa sessione di mercato. Stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà però sul giocatore non ci sarebbe soltanto la Lazio, perchè anche il Milan avrebbe manifestato interesse.